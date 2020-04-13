Ремонт кондиционеров в Казани

КАК МЫ РАБОТАЕМ?
Опытный мастер связывается с Вами и отвечает на все вопросы — это бесплатно.
Выслушав Вас, мастер определяет вероятную поломку, озвучивает стоимость работы.
Вы договариваетесь про удобное время, когда мастер может к Вам приехать и выполнить ремонт кондиционера
Вместе с матером проверяете работу кондиционера, если Вас все устраивает — оплачиваете работу мастеру.
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Все сделаем быстро и недорого! Мастер кондиционеров
Поломки, которые мы устраним
ЗА 1 ЧАС
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Вызов мастера в Казани Беплатно
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Диагностика (в случае ремонта) Бесплатно
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Устранение неприятного запаха, чистка От 700 руб
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Течет вода, засорение фильтров и капилярной системы От 800 руб
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Кондиционер не охлаждает заправка фреоном От 800 руб
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Кондиционер не включается От 700 руб
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Обмерзает кондиционер От 600 руб
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Выходит сообщение об ошибке От 800 руб
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Снеговая шуба на испарителе От 800 руб
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Запускается, но работает недолго От 800 руб
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Кондиционер шумит От 600 руб
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Не работает блок управления От 950 руб
Ремонт кондиционеров всех брендов
…и еще 105 брендов
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Все сделаем быстро и недорого!
Мастер кондиционеров
Реальные отзывы о нас
Все отзывы реальны — вы можете перейти по ссылкам на известные сайты и убедиться самим.
Светлана
Кондиционер не охлаждал. Мастер приехал быстро, очень вежливый. Примерно за час исправил проблему. Взял 800 рублей. Спасибо!
+7 (123) 456-78-90
Быстро дозвонилась, мастер ответил на все вопросы. Починили, теперь как и раньше отлично охлаждает!
Гузель
+7 (123) 456-78-90
Александр
Цены на ремонт кондиционера порадовали. Главное что решили проблему быстро. Запчасти для кондиционера уже были у мастера. Определили по телефону, что вышло из строя. Молодцы.
+7 (123) 456-78-90
Альфия
В офисе сломалась сплит ситема. Не работал блок управления Вызвали мастера кондиционеров из Технобытсервис. Через час кондиционер уже работал. Спасибо за оперативность.
+7 (123) 456-78-90
Ремонт кондиционеров в Казани
Ищите, где можно найти хорошего мастера и выполнить качественный ремонт кондиционеров на дому?
Если кондиционер не включается, не охлаждает или течет вода, обратитесь в наш сервисный центр по ремонту кондиционеров в Казани
Мы ремонтируем любые модели кондиционеров: AEG, Ardo, Ariston, Asko, Beko, Вosch, Candy, Daewoo, Electrolux, Indesit, Нansa, Miele, LG, Siemens, Samsung, Whirlpool, Zanussi и многих других брендов.
Ремонт кондиционеров и сплит систем
Большинство разновидностей бытовой техники предназначено для круглосуточной эксплуатации. К таким приборам принадлежат и кондиционеры, которые работают даже по выходным и в праздники. Частота и периодичность использования климатических систем зависит от атмосферных условий и некоторых других факторов. При этом в больших городах воздух всегда больше загрязнен, и техника будет выходить из строя гораздо чаще, чем в небольших населенных пунктах. В связи с этим и чаще требуется ремонт кондиционеров Казань является одним из городов России, численность населения которого превышает миллион жителей. Во многих квартирах, частных домах и на предприятиях этого города можно увидеть различные модели климатического оборудования. Поэтому ремонт климатической техники является одной из востребованных сервисных услуг у населения.
Наша компания выполнит качественный ремонт сплит систем и кондиционеров бытовых и пробышленных: канальных, колонных, напольных, оконных, мобильных. Также выполним ремонт вентиляции, чиллеров, VRV, VRF систем.
Как правило, мелкую бытовую технику можно легко, самостоятельно привести в сервисный центр. Конда требуется ремонт кондиционеров, выполнить его можно, только на месте, без демонтажа. Вся климатическая система состоит из нескольких блоков, соединенных шлангами и электрическими проводами. Поэтому ремонт кондиционера в сервисном центре проводится, только в крайних случаях.
Ремонт сплит систем и кондиционеров выполняют лучшие специалисты. Позвоните нам. Наш специалист из ваших слов, уже поставит предварительный диагноз и захватит с собой необходимые запчасти для ремонта. Если требуется замена компрессора или радиатора теплообменника, из системы стравливается хладагент, а потом обратно заправляется после замены вышедшего из строя устройства. Такой ремонт обычно занимает достаточно много времени, что всегда связано с временными неудобствами для жителей квартиры или сотрудников офиса, в которых расположены охладительная техника.
Чаще бывают поломки мелкого характера, связанные с тем, что вовремя не проводилось обслуживание кондиционера. Наши специалисты проведут чистку и профилактику и возможно, ремонт кондиционера вовсе не понадобится. В любом случае наши цены всегда приемлимы. Запчасти для кондиционеров у нас всегда в наличч, так как мы являемся поставщиками запасных частей для любой бытовой техники. Опыт мастеров и наличие любых комплектующих упрощают процесс и позволяют выполнить ремонт кондиционеров за считанные минуты.
ПОЧЕМУ НАМ ДОВЕРЯЮТ?
Наш сервисный центр занимается ремонтом бытовой техники с 2005 года. За это время мы значительно расширили клиентскую базу, завоевали доверие заказчиков, приобрели репутацию надежных исполнителей. Случилось это не благодаря рекламе. К нам регулярно обращаются, поскольку мы работаем:
БЫСТРО
БЮДЖЕТНО
Ремонт кондиционеров недорого – миссия компании. Мы устанавливаем адекватные расценки за счет того, что приобретаем расходные материалы у производителей техники, при этом не сотрудничаем с посредниками.
ОФИЦИАЛЬНО
На все виды работ вы обязательно получите гарантийный талон, если обратились в сервисный центр Казани. легальная компания, поэтому мы не занимаемся халтурой, не
НА ДОМУ
Вы вызываете специалиста – он приезжает для проведения ремонта в сжатые сроки. Это в значительной степени облегчает жизнь клиентам, экономит их средства, так как теперь нет нужды искать автомобиль
ФАКТЫ О НАС
Мы довольно долго работаем на рынке услуг и зарекомендовали себя, как надежный сервисный центр. Ремонт холодильников в Казани с длительной гарантией. Скидки постоянным клиентам. Собственный склад запчастей для холодиьников.
12
Лет на рынке услуг
2000+
Отремонтированных холодильников
96%
Довольных клиентов
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Вам срочно понадобился мастер по ремонту кондиционеров в Казани? Считайте, что вы нашли лучшего специалиста, поскольку каждый сотрудник сервисного центра – проходит ежегодные курсы повышения квалификации.
РЕМОНТ кондиционеров В КАЗАНИ БЫСТРО И НЕДОРОГО
Перечень работ, выполняемых сотрудниками центра по доступным ценам, довольно обширен. Он включает в себя диагностику неисправностей и другие услуги, в числе которых:
1. Ремонт компрессора
2. Ремонт электронных плат
3. Ремонт дренажной системы
4. Замена платы наружного блока
5. Замена двигателя вентилятора внутреннего блока
6. Замена двигателя вентилятора внешнего блока
7. Ремонт испарителя или конденсатора
8. Настройка дистанционного пульта управления
9. Настройка настенного пульта управления
РЕМОНТ кондиционеров ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ.
Вам достаточно связаться с нашим специалистом. Мы не заставим вас долго ждать.
Совершаете звонок или оставляете заявку;
Согласовываете детали с исполнителем;
Мастер по ремонту кондиционеров осуществляет диагностику, озвучивает стоимость услуги;
Специалист сервисного центра восстанавливает работу техники;
После завершения услуги клиент получает гарантийный сертификат.
Мы ценим ваше доверие и время, поэтому спектр услуг по ремонту кондиционеров в Казани осуществляем срочно, надежно и на профессиональном уровне.
Воспользуйтесь помощью опытных мастеров компании незамедлительно, и получите желаемую скидку в размере 10%! Ждем заявок!